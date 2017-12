Amerikan süt tozu içirilen nesiller

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Yı1 1963-64… Amerikan süt tozu, peyniri, margarin ve vita yağları, Amerikan filmleri, Tommiks Teksas gibi çizgi romanlar derken Amerikan hayat tarzının hızlandığı yıllar…

Türkiye’nin bütün ilk mekteplerinde Amerikan yardımı olarak süt tozu ve süt tozundan yapılma çörek(peksimet diyorlardı) dağıtılıyordu. Talebelerin içmeleri mecburdu.

“BAK, SÜT NE GÜZEL”

Şehr-i Maraş’ta ilk mektepteyim. “Uyu uyu, yat uyu”, “Jale topu tut”, “Yaşa Atatürk yaşa!”, “Bak, süt ne güzel”, “Ilık ılık süt iç” gibi alfabe tâliminin ardından sınıflardan çıkar, bahçede sıra sıra dizilirdik.

Duvarın dibinde kurulu kazanda Amerikan süt tozu hademelerce kaynatılmış ve ılıtılmış olacak ki, başöğretmenin “Herkes sütünü alsın!” komutu duyulur duyulmaz süt kuyruğu yavaş yavaş ilerlemeye başlardı.

USA YAZILI SÜT TOZU TORBALARINA BAKA BAKA…

Her talebenin birer naylon yahut alüminyum bardağı olurdu. Amerikan bayraklı USA armalı çuval çuval süt tozlarına baka baka içmeye zorlanır, yâni alıştırıldık.

“Yoksullukta süt tozu içmenin ne zararı var” diyenlere, süt tozlarının bu milletin kanında ve ahlâkında yaptığı kültürel tahribatın ve haysiyet kırıcılığının sonuçlarını düşünmelerini tavsiye ederim.

Nisyan ile malûl hafıza-ı beşerin “halkçı” zannettiği İnönü Hükümeti döneminde bu zulme maruz kalan “Masum Anadolu’nun saf çocuğu” olarak Amerikan süt tozu içirilmenin acısı hâlâ geçmedi zihnimden. Yaşı altmışa varanlar bu zulüm hikâyesini bilirler. Bu zulüm yıllarında öğretmen ve hademe nezaretinde süt tozu sulandırılarak “Üçüncü dünya ülkelerinin gıdasız çocuklarına” (demek ki çok öğünen Kemalist Türkiye’nin çocukları o zaman böyleymiş) zorla en az bir, isteyene daha çok içirilirdi. Ağır ve kötü kokusundan dolayı içmek istemez, kusardım. Bir işkenceydi bu. “Burnunuzu tutun, öyle için!” komutunu hâlâ unutmam.

Bu utanç manzaraları, “Amerikan bezi” yahut “Amerikan patiskası”nı kullanmanın bir imtiyaz olduğunu propaganda eden Chp’li yahut Atatürkçü sözde tam bağımsızlıkçı darbecilerin hiç de kanına dokunmamıştı.

Amerika’nın güya Sovyet tehdidine karşı, Türkiye’ye Marshall Yardımının bir kalemiydi süt tozu.

1948’de İnönü, yâni milletin düşmanı Chp döneminde, sarı katil Amerika İkinci dünya savaşından kalma araç gereç, tank, top, tüfek birlikte stoklanmış, zamanı geçmiş, buğday, peynir, tereyağı, süt tozu gibi mamulleri de yardım adı altında Türkiye’ye göndermeye başlar. Karşılığında hava üsleri kurma, petrol arama izni gibi bir yığın menfaat elde ediyordu.

“Türkiye’nin yoksul ve gıdasız çocuklarına” yaptığı yardımı (!) Türkiye Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’yla dağıttırıyor ve Dünya Bankası uzmanlarına da teftiş ettiriyordu.

“ONÜÇ-ONDÖRT-ONBEŞ; AMERİKA KARDEŞ”

Chp’nin imtiyazında olan devlet radyosunda çocuk dilinden tekerlemelerle Amerikan propagandası yapılırdı: “Bir-iki-üçler; yaşasın Türkler / Dört-beş-altı; Polonya battı / Yedi-sekiz-dokuz; Ruslar domuz / On- on bir- on iki / Britanya tilki / On üç-on dört-on beş; Amerika kardeş…”

Amerika tartışılmaz bir “Barış gönüllüsü” dür artık. Türkiye’nin her köşesine girip çıkmaları serbestti. Neden icap ediyorsa en çok da Kürt ve Alevi kardeşlerimizi ziyaret ederlerdi.

1950’li yıllarda Faydalı icraatları da olan Demokrat Parti’nin gafletlerinden biri olan Kültürel Amerikanlaşmanın en ayıp icraatlarından biriydi süt tozu… Demokrat Parti iktidarı 27 Mayıs 1960 kanlı ihtilâliyle yıkıldı.

Ama Cuntacılar da Amerikancıydı. Demek ki Amerikan yardımları devam edecekti. USA yazılı süt tozları “beslenme saati” adı altında üç kıta yedi iklime hâkim olmuş Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların ahfadı Türk çocuklarına cebren ve tehditle içirilecekti.

1961'den 20 Şubat 1965’e kadar iktidarda, diğer partilerin sözde koalisyon ortağı olduğu ve 27 Mayısçıların kurdurduğu pür-Amerikancı İsmet İnönü, yâni Chp hükümeti vardır. Bu zulüm 27 Mayıs 1960 darbecileriyle de devam ederek 71 Muhtıra’sına kadar sürer. Chp’li hükümetin memurlarının yüz karası olan bu yardımları zimmetlerine geçirdiği bir yığın vukuatın olduğunu da hatırlatalım.

“SÜT TOZU ÇOCUKLARI” NIN AHFADI BU ZÜLMÜN İNTİKAMINI…

İşte böyle süt tozu içirilen nesillerin hikâyesi… Yeni nesle soruyorum: Amerikan süt tozu içirilmenin zulmüyle haysiyetiniz kırıldı mı sizin? Eğer kırılmadıysa sevinin ve Amerikanizm’den korunun. Elbet bir gün “Süt tozu çocukları” nın ahfadı Amerika’dan bu zulmün intikamını alacaklardır.