Erdemli Çocuklar Yetiştirmek İstiyoruz

Fatma Tuncer / Milli Gazete

Erdemli çocuklar yetiştirmek deyince tasavvurunuzda ne canlanıyor? Okumuş, yüksek mevkie gelmiş, toplumun ön saflarında yer alabilen çocuklar mı? Kendilerini ifade etmekten kaçınmayan aktif ve dinamik gençler mi? Alnını secdeden kaldırmayan ibadet ehli nesiller mi? Elbette bütün bunlar erdemli insanın özellikleri arasında yer alan özeliklerdir. Ancak erdemli genci sadece dünyevi başarıları üzerinden tanımlayamayız. Erdemli genç aynı zamanda şuurlu, imanlı, azimli, şefkatli, adaletli, paylaşımcı ve toplumun meselelerini kendine dert edinen bir gençtir. Peki, günümüz şartlarında bu gençler nerede ve hangi iklimlerde yetişirler?

İslam toplumlarında çocuğun eğitimine anne karnında iken başlanır. Bu dönem annenin İslami hassasiyetleri dikkate alması sadece kendi yaşamını değil doğacak çocuğun mizacını da etkiler. O nedenle anne çocuğun eğitiminde birinci derecede aktör olarak görülmüştür.

İmam Gazali çocukların ebeveynlerinin yanında birer emanet olduğunu söyler ve eğer ebeveyni ona hayrı öğretirse hayır üzere büyür, eğer şer aktarılırsa şerre meyleder der.

Rabbimiz ayetinde “Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır” (Tahrim,6) der ve anne babanın sorumluluğuna işaret eder. Rabbimiz doğan her çocuğun İslami esaslar üzerine büyütülmesi ve bu esasların korunması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgular. Yani bizler yeryüzüne para ve mevkii elde etmek için değil insanca bir yaşam sürmek için geldik dolayısıyla çocuklarımıza sadece meslek edindirmekle sorumluluktan kurtulamayız. Aynı zamanda onları ahlaki değerler perspektifine çekmek ve sorumluluklarının ne olduğunu öğretmek mecburiyetindeyiz. Eğitimin ilk basamağı ailede verilir, çocuğun ilk eğitmenleri ise anne babadır o nedenle mazeret üreterek sorumluluktan kaçamayız.

Çocuklarımızın eğitimini sadece okul başarısına indirgeyemeyiz, aynı zamanda onlara, iyilikseverlik, adalet, şefkat, paylaşım, insani duyarlılık gibi değerleri de aktarmalı ve bu değerleri içselleştirmelerine yardımcı olmalıyız. Peki, bunun için neler yapılabilir?

1- Günün belli saatlerinde Kur’an-ı Kerim ve hadisleri çocuklarınızla birlikte mütalaa edebilir ve onların farkındalığını arttırabilirsiniz.

2- Çocuklarınıza vakit ayırıp, onlara doğru bir bakış açısı kazandırabilirsiniz.

3- Çocuklarınızı hayır çalışmalarına dahil edebilir ve empati duygularının gelişmense yardımcı olabilirsiniz

4- Çocuklarınıza asli sorumluluklarını yerine getirmeleri noktasında destek verebilirsiniz.