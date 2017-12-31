Ne yazayım ben size?

Engin Ardıç / Sabah

O sizin "yeni yıl" dediğinizden altmış altı tane görüp geçirince, pek bir anlamı da tadı da kalmıyor.

İçim hiç de kıpır kıpır değil.

Bizim için heyecan artık "bu yıl da ölmedik şükür" düzeyindedir.

Basının zevzekliği de can sıkıyor.

Geçen yılın "en" bilmemneleri...

Bana ne? Hiçkimsenin yapıp da içmeyeceği "kokteyl" tarifleri... Bana ne?

"Sarhoşum gel" servisi... Bana ne?

Mars bilmemkaçıncı "evde" olunca Satürn de bilmemkaçıncı eve girermiş, dolayısıyla karşı cinsten bir sarışın size ilgi gösterirmiş... Bana ne?

İsteyene sayfa sayfa "halk tipi market" fiyatları da var, patlamış mısır dört doksan beş, su bardağı altı doksan beş, okey takımı yirmi dokuz doksan!

Baba Vanga 2018 için demiş ki, Venüs'te yeni bir "enerji çeşidi" bulunacak..

Yok yahu, Elon Musk mu bulacak? (2040'ta da bütün dünya komünist olacaktı...

Baba Vanga, Bulgar Komünist Partisi'nin ve gizli servisinin kendisine "bulaşmaması" için tedbirini alıyor, "rüşvet-i kelam" veriyordu.) Havaalanı tıklım tıklımmış...

Bu kadarla bırakamazsın, lafın cıcığını çıkarmak zorundasın ki sayfa dolsun. O zaman şöyle diyeceksin: "Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuvarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi..." Yok yahu, ben de uçuş kartlarını uçağın içinde dağıttıklarını sanıyordum!

Asıl can alıcı konu şimdi geliyor:

Liderler yeni yıla nerede girecekler?

Bakın bu çok önemlidir.

Liderlerin bayramları nerede geçirecekleri önemlidir, yeni yıla nerede girecekleri daha da önemlidir.

Erdoğan yeni yıla İstanbul'da girecekmiş ama Yıldırım, Burdur ve Isparta taraflarında olabilirmiş...

Muhalif basın buna atacak çamur uyduramamış, öylece bırakmış.

Buna karşılık Kılıçdaroğlu Adana'daymış ama Ankara'ya dönmesi bekleniyormuş.

Tüh, Elazığ'da olsaydı çok şey değişebilirdi!

Akşener de İstanbul'da ailesiyle...

Çay ve börekler hazır...

Zevzek muhalif basın lafı iyice uzatmak ve "dengeli" görünmek için "diğer" liderlerin de hatırını sormamazlık etmiyor: Mustafa Destici ile Temel Karamollaoğlu Ankara'dalarmış, Önder Aksakal (o hangi partinin lideriydi yahu?) Trakya'daymış ama İstanbul'a geçecekmiş.

Şu iki "lüzumsuz" gün de hayırlısıyla geçip gitse de, yazı yazsak.

***

Beyaz Türkler'e happy new year! Dikkat edin, çam ağacının iğne yaprağı bir yerinize batmasın.

15 Temmuz şehitleri, hani bir CHP'linin "it" dediği kahramanlar, geçen yılbaşını da göremediler, bu yılbaşını da.

Tabii ki herkesin yeni yılı kutlu olsun.

Ama bu gece çalışanların, çalışmak zorunda kalanların yeni yılı daha bir kutlu olsun:

Nöbetçi doktorlar, hemşireler, ebeler, dağ başlarında nöbet bekleyen askerler, sizin rahatça tepişebilmeniz için sizi koruyan polisler, jandarmalar, yalnız İstanbul'da 40 bin görevli...