19 Ocak 2018 Cuma3 C.Evvel 1439
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Bidat nedir?

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Feyzullah Birışık

Bugün insanların çoğu bid’atın ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Bid’at denince akıllarına bid’at-ı hasene/iyi bid’at ve bid’at-ı seyyie/ kötü bid’at geliyor… Ve her ne hikmetse her bid’at ateştedir hadisini lütfedipte araştırmıyorlar… Oysaki resulullah aleyhisselam iyi ve kötü ayrımı yapmadı ki!

“Ateştedir!” tehdidi nasıl olur da bid’at sahibini endişelendirip korutmaz?

Evet…

Şeytan bid’at sahiplerini fena kandırdı… Atalarından öğrendikleri amellerin sünnetteki yeri araştırılmadı! Kimden her ne gördülerse bu İslam’dandır dediler ve İslam’da olmayan onlarca ibadet din adına ve sevap kazanmak niyetiyle amel edildi ve edilmeye de devam ediyor…

Şimdi bu kısa gösteriyle sizlere bid’atın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım inşallah.

Bu bardağa İslam, sürahiye de Kuran ve sünnet diyoruz.

Bardağı/İslam’ın içini dolduruyoruz./Allah diyor ki dininizi kemale erdirdim. Yani boşluk yok…

İbadet namına her ne varsa tamamı bardağın/İslam’ın içinde.

İçinde namazın rekâtlarından tutun zikirlere kadar, kurbandan tutun infaka kadar bütün ibadetler harfiyen var.

Yani içinde sabah namazının farzının rekat sayısı 2…. Bunu iyi niyetle 4 kılarsam nolur? İslam’ın için olmayan bir ibadet olmuş olur. Şimdi bu yeni ibadeti İslam’ın içine atıyorum.

Suyun taştığını görüyoruz. Yani kuran ve sünnetten bir kısım İslam’ın dışına atıldı.

İster beyaz ister siyah taş atın kesinlikle kuran ya da sünnetten bir kısım dökülür.

  • Bu, şu demektir:

1- Allah’ım İslam’ın içinde boşluk vardı ben doldurdum

2- ikimiz de hüküm koyucuyuz!

3- Peygamberin görevini eksik yaptı

4- ben ondan daha takvalıyım

5- Benim belirlediğim ibadet türü senin belirlediğin ibadet türünden daha güzel. O yüzden benim belirlediğim ibadet İslam’ın içinde kalsın

6- Yüzyıllardır ümmet mevzuyu anlayamadı ben anladım!

7- Her isteyen İslam’ın içine bir ibadet türü katabilir…

Bid’at bir amelin tehlikesini gördüysek eğer hemen şimdi hayatınızdaki ibadetleri Kur’an ve sünnette arz edin… Dinde olmayan ibadet niyetiyle yaptığınız bütün amelleri tek edin. Aksi halde “ Ateştedir!” tehdidinin muhatabı olmaktan kurtulamazsınız…

 

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