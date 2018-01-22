Aziz Üstel / Star

Trump'a sordular: "Afrin nere bilir misin?"

Trump'da söyledi: "Yoh...yoh." söyledi "yoh....yoh...Afrin bana Obama-can'dan miras kaldı of-of-of!"

Doğrudur da; Trump'a George W. Bush ve Obama'dan miras kaldı Orta Doğu! Her zaman olduğunca ABD, tekme-tokat bir ülkeye daha girdi; ortalığı dağıttı, ülkede ne alt yapı kaldı ne üst yapı.. Sonra, Irak'ta 1 milyon insan ölünce de yüzü kızarmadan, sesi titremeden, burnu uzamadan Pinokyo örneği, namustan, onurdan ve en komiği uygarlıktan söz edebildi ayyaşlığı bütün Amerika'ya nam salmış George W. Bush. Obama eveleme gevelemeyle geçirdi Başkanlık dönemini. Çok şey yapıyormuş gibi yaptı; aslında hiç bir şey yapmadı, boş gözlerle resmen kendi dışında gelişen olayları izledi...

Trump'ı bu iki profesyonel politikacıdan ayıran çok önemli bir şey var; siyasi geçmişi olmadığından kimseye hesap vermek zorunda değil. Bush ya da Obama iktidarında Afrin'e, ne kadar haklı olursak olalım, zor müdahele edebilirdik, Amerikalılarla karşı karşıya gelmeden. Amerikan dışişleri, istihbarat birimleri Türkiye'nin her adımını izliyor bu gün Afrin 'de. Türkiye'de çok akıllıca bir iş yapıyor, herhangi bir eyleme soyunmadan ABD'ye haber veriyor.

Şu gerçeği artık kabul etmek zorundayız: Celal Bayar'ın 1954 yılında ABD'ye yaptığı gezi sonrası doruğa turmanan Türk-ABD ilişkileri Kıbrıs çıkartması sonrasında ABD'in Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosuyla hepten dibe vurmuştu. "Dünya durdukça, Türkiyeyle Amerika, dosttur, sakın bunu unutma.."gibisinden NATO'nun Celal İnce'ye ısmarladığı tangonun plakları 1954 İzmir Fuarında halka bedava dağıtılmıştı. Ne var ki, o yıllar artık geçmişte kaldı. Türkiye Amerikanın kazığını o kadar çok yedi ki, Washington'un her söylediğine kuşkuyla yaklaşıyor; çok da doğru yapıyor. Eğer bu gün ABD savunma bakanlığı esip gürlemiyor, üstü kapalı ya da açık tehditler yağdırmıyorsa bizden yana, Trump'tan bekledikleri onayı alamamış olmalarındandır.

Trump müteahit, Trump otelci, Trump kumarhaneler sahibi…yani pragmatik bir adam. Çıkarlarını orta ve uzun vadede hesaplayıp Bush ya da Obama gibi etki/tepki sarmalına girmeyecektir. Ve ABD ne zaman bir hafta sonrasını hesaplayarak eyleme geçse, bunun salt bize yararı olmuştur...