19 Şubat 2018 Pazartesi2 C.Ahir 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Altını çizdiğim satırlar-20

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Haşmet Babaoğlu

Tek bir sohbet yok ki, bahse tutuşma fırsatıyla zehirlenmiş olmasın. (T.W.ADORNO/Minima Moralia)

***
Aşk, bir sırdır ki söylenmesi caiz değildir, fakat iki yüz perde arkasında da olsa, gizlenmesi kabil değildir. (MOLLA CAMİ/Baharistan)
***
Her insan içinde iki varlık barındırır: Biri karanlıkta uyanık, öbürü ışıkta uyuyan. (HALİL CİBRAN/Kum ve Köpük)
***
Sarhoşluk her şeyle mümkün; iyi şeylerle olduğu kadar kötü şeylerle de; suyla da şarapla da... Ayyaşlık da her şeyle mümkün - saflık ayyaşlığı, üstünlük ayyaşlığı, fedakârlık ayyaşlığı - ve ayyaşlık sarhoşluğu taklit ettikçe iğrençleşiyor... (J.BAUDRILLARD/Cool Memories)
***
Adı yaptıklarından daha büyük olan insanın vay haline! (E.CANETTI/ Saatin Gizli Yüreği)
***
Solgunluk bize vücudun ruhu nereye kadar anlayabileceğini gösterir. (E.CIORAN/Burukluk)
***
Anlatmakla bitecek gibi değil. Bu yaşıma geldim anlatmakla biten bir şey görmedim ben. (GÖKHAN ÖZCAN/ Hiçbişey)
***
Unutma diye bir şeyin olduğu henüz ispatlanmamıştır; bildiğimiz, sadece hatırlamaya güç yetiremediğimizdir. (NIETZSCHE/Tan Kızıllığı)
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Uzaklık, küçük aşkları azaltıp büyükleri artırır; tıpkı rüzgarın mumları söndürüp ateşi tutuşturması gibi... (LE ROCHEFOUCAULD/Özdeyişler)
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Güç insanını güç yıkar, para insanını para; köle ruhlu insanı başkalarına kölelik etmek, zevk insanını zevk çökertir. (HERMAN HESSE/Bozkırkurdu)
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İnsanın bedelini ödemek zorunda olmadığı güçlü bir arzu yoktur. Ama arzunun en yüksek bedeli, gerçekleşmesidir. (E.CANETTI/İnsanın Taşrası)
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İnsan, insanlardan iyilik bekler. Seninkisi kalsın, gidelim yeter! (ŞİRAZLI SADİ/Gülistan)
(NOT: Bu kez romanlara, hikayelere değil, altını çizdiğim aforizmalara yer verdim. Neden diye soracak olursanız, ortalık birbirinden bayağı aforizmalarla kaynıyor; sosyal medyada el üstünde tutulan deyişlere bakınca şaşıp kalıyorum. Belki aforizma nedir konusuna şuradan başlayabiliriz; yani sertlikten, dürüstlükten, yaranma çabasına sırtını dönmekten...)

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