25 Şubat 2018 Pazar9 C.Ahir 1439
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Tabii ya!

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Engin Ardıç

Muhalefet 2019 seçimini boykot etmeyi konuşmaya başlamış, amigosu öyle diyor.
CHP milletvekili Haluk Pekşen "en iyisi boykot etmek" demiş. (Allah vere de başına parti içinde bir iş gelmeye!)
Hele şükür. Akıl ve mantık bunu gerektirir.
Yok, "CHP nasıl olsa kazanamayacağı için" değil. CHP sisteme de kanuna da karşı olduğu için.
Yeni yasa değişikliğini beğenmediler, yani "seçim ittifakı" meselesini.
O zaman o seçime girmezsin hemşerim.
"Ben barajın yüzde 10 olacağı seçime katılmam" falan dersin... Korkma, otuz beş yıldır mis gibi katıldığını yüzüne vurmayız.
"Cumhurbaşkanlığı sistemini" de beğenmediler.
O zaman o cumhurbaşkanlığı seçimine de girmezsin hemşerim, yani aday göstermezsin.
Referandum sonucunu "gayrımeşru" ilan eden sen değil misin?
Madem ki senin genel başkanın "referandumda yüzde 51.2 hayır çıktı" diyecek kadar zırvalayabiliyor, zırvana kılıf uydurursun.
"Nasıl olsa kazanmam mümkün değil" deme tabii, o kadar açıksözlülük beklemiyoruz.
Kurallarını kabul etmediğin bir oyunda nasıl rol alabiliyorsun?
"Ben takımı sahaya çıkarırım ama üç korner bir penaltı sayılırsa"... Var mı futbolda böyle yağma?
Cumhurbaşkanlığı sistemine karşısın ama o sisteme göre yapılacak seçime giriyorsun... Niçin? O sistemi değiştirmek, eskiye dönmek için! Bu nasıl bir çelişkidir?
Tut ki kazandın... Ama mecliste anayasayı eskiye döndürmek için gerekli çoğunluğu bulamadın...
Ne yapacaksın o zaman? Devleti mi kilitleyeceksin?
Yoksa paşa paşa sistemin gereklerini yerine mi getireceksin?
Ne oldu o zaman o atıp tutmaların?
Sen ne yaptığını biliyor musun hemşerim?
Yoksa bahtının rüzgarına kapıldın gidiyor musun?

***
Elbette CHP seçime girmemezlik etmeyecek, edemeyecek.
Mebus maaaşından vazgeçmek zor, muhalefette bile olsa "mevki ve mansıptan" vazgeçmek daha da zor. Allah korusun amigo gazeteleri reklamını bile yapmazlar artık.
"Sıradan vatandaş Kemal" olarak ayakta kalmak hepsinden zor.
Daha önce yaptığın gibi meclis dışı kalınca gene "Altan Öymen'i emanetçi genel başkan olarak ortaya sürmek" çok riskli...
Öyleyse ne yapacaksın?
Asla geçmeyeceğini bile bile, "baraj kalksın" diye haybeden bir kanun teklifi vereceksin. Böylece amigo gazetelerin seni muhalefet görevini yerine getiriyor sayacaklar. (Hani daha önce içinizden biri de "üçüncü köprü yeşil alan yapılsın" diye kanun teklifi vermişti...)
İstersen bu arada bana da küfür et, rahatla.

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