14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Bülent Gedikli kimdir, neden istifa etti?

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Bülent Gedikli kimdir, neden istifa etti?
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli görevinden neden ayrıldı, Bülent Gedikli kimdir, ne iş yapar? İşte tüm merak edilenler..
Bülent Gedikli kimdir, neden istifa etti? Bülent Gedikli kimdir, neden istifa etti? Bülent Gedikli kimdir, neden istifa etti?

BÜLENT GEDİKLİ KİMDİR?

Bülent Gedikli, 27 Temmuz 1964'te Trabzon'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Şadıman'dır.

Yeminli Mali Müşavir, Kamu Yöneticisi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD Northeastern Üniversitesi Para Banka Bölümünde; doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat politikaları alanında tamamladı.
Maliye Bakanlığında maliye müfettişliği ve başmüfettişlik yaptı. Bakan Özel Danışmanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu.
22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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