Bu kişiler AGİ'den yararlanamıyor

Asgari Geçim İndirimi 2018 yılı tutarları belirlendi; AGİ 2018 yılı en düşük tutarı 152,21 TL - en yüksek tutar 258,76 TL 'dir. AGİ 2018 tutarı hesaplamalarında asgari ücret tutarı baz alınmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucu AGİ tutarı tüm yıl için geçerli olmaktadır.

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden geçerli olarak “Asgari Geçim İndirimi” düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır.

Asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı gereği ölçü alınan yıllık brüt asgari ücret toplamının;

Ücretlinin kendisi için % 50’si,

Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için % 10’u,

Çocukların her biri için ayrı ayrı, ilk 2 çocuk için % 7,5’i, diğerleri için % 5’i esas alınarak uygulanacaktır.

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanır?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.

AGİ ve Aile Yardımı ödeneği almanın şartları nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar