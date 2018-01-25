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Cazibe Merkezleri'nde detaylar belli oldu

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Cazibe Merkezleri'nde detaylar belli oldu
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki yatırımlara verilecek desteklere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cazibe Merkezleri'nde detaylar belli oldu Cazibe Merkezleri'nde detaylar belli oldu Cazibe Merkezleri'nde detaylar belli oldu

Az gelişmiş bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslara dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi ile çağrı ve veri merkezi yatırım desteklerini kapsıyor.

Desteklenmesine karar verilen yatırımlar, komite tarafından uygun bulunması halinde, enerji desteği ile 6'ncı bölge imkanlarından yararlanacak.

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için;

a) Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, İğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası;
b) Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası;
c)Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde ise 5 milyon Türk Lirası tutarında asgari sabit yatırım şartı aranacak.

Çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması; veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5 bin metrekare beyaz alan ihtiva etmesi gerekecek.

ENERJİ DESTEĞİ

Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, sabit yatırım tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere aylık elektrik giderlerinin azami yüzde 30'u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılacak.

Cazibe Merkezi kapsamındaki iller

1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Ardahan
4. Batman
5. Bayburt
6. Bingöl
7. Bitlis
8. Diyarbakır
9. Elazığ
10. Erzincan
11. Erzurum
12. Gümüşhane
13. Hakkari
14. Iğdır
15. Kars
16. Malatya
17. Mardin
18. Muş
19. Siirt
20. Şanlıurfa
21. Şırnak
22. Tunceli
23. Van

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