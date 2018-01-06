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9 yaşındaki kız çocuğunu öldüren kobra yılanı
Büyükanne sabah okula göndermek için yatağına gittiği torununu ölmüş olarak buluyor.
06 Ocak 2018 Cumartesi 11:27
Tayland'da yaşanan olayda kobra yılanı küçük çocuğun yatağında böyle yakalandı.
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