28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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İdmandaki tiki-takayı sahaya yansıtınca rakibi bayılttılar

İspanya La Liga ekiplerinden Villareal, antrenmanda yaptığı çalışmayı Valencia'ya karşı oynadıkları maçta sahaya yansıtınca rakibi zor durumda bıraktı. İşte o anlar.
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