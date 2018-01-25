26 Ocak 2018 Cuma9 C.Evvel 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Afrin'de teröristlerin füzeyle vurulma anı kamerada
Afrin operasyonunda kritik öneme sahip olan Burseya Dağı'nın büyük bölümü teröristlerden alınırken yaşanan çatışma anı kameralar tarafından böyle kaydedildi.
25 Ocak 2018 Perşembe 14:58
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