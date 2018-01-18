18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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Annesiyle yürüyen küçük çocuğa öyle bir tekme attı ki!

Annesinin elinden tutarak kaldırımda yürüyen 5 yaşlarındaki çocuk, karşısından gelen caninin bir anda kafasına tekme atmasıyla ayakları yerden kesiliyor ve yere yığılıyor.

Arkasına bile bakmadan yoluna devam eden adamın ise akıbeti bilinmiyor. Tayland'da kaydedilen görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

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