28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Ezanı duyan İngiliz hakem maça ara verdi

Dünyaca ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da maç yönetirken ezan okununca maçı durdu. Clattenburg'un bu hareketi büyük beğeni topladı.
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