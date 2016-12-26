26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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İran özel kuvvetlerinin dünyaya rezil olduğu gösteri

İran'da askeri tören esnasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Özel kuvvetler mensubu askerler gösteri sırasında bir çömleği artistlik hareketlerle kırmaya çalışıyor. İlk askerin başarısız olması üzerine başka bir asker devreye giriyor.

Tekme, yumruk; bir türlü kırılmayan çömlek töreni izleyen paşaların da oldukça canını sıkıyor. 

 

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