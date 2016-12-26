26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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İran özel kuvvetlerinin dünyaya rezil olduğu gösteri
İran'da askeri tören esnasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
26 Aralık 2016 Pazartesi 09:28
Özel kuvvetler mensubu askerler gösteri sırasında bir çömleği artistlik hareketlerle kırmaya çalışıyor. İlk askerin başarısız olması üzerine başka bir asker devreye giriyor.
Tekme, yumruk; bir türlü kırılmayan çömlek töreni izleyen paşaların da oldukça canını sıkıyor.
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