24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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İsrail meclisinde pankart açtılar: Kudüs Filistin'in başkentidir!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail meclisindeki konuşması sırasında “Kudüs Filistin'in başkentidir” yazılı pankart açan 13 Arap İsrailli milletvekili güvenlik tarafından zorla dışarı çıkarıldı.
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