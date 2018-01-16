16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Kahraman kadının refleksi sosyal medyayı salladı

İngiltere'de telefonda tartıştığı kişiye öfkelenen bir adam, o an geçmekte olan trenin önüne atlayıp intihar etmek isterken son anda kahraman bir kadın tarafından kurtarıldı.
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