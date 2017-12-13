13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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Sokak ortasında linç ederek öldürdüler!
Hırsızlık yaptığı iddiasıyla mahallelinin lincine uğrayan genç adlığı darbelere dayanamayıp hayatını kaybediyor.
13 Aralık 2017 Çarşamba 13:59
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