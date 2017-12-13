13 Aralık 2017 Çarşamba25 R.Evvel 1439
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  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
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Sokak ortasında linç ederek öldürdüler!

Hırsızlık yaptığı iddiasıyla mahallelinin lincine uğrayan genç adlığı darbelere dayanamayıp hayatını kaybediyor.
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