Millet Hainleri Biliyor Artık

Cemal Nar / Habervaktim.com

Hainler fıskos gazetesini çalıştırıyorlar.

Kasımda şöyle olacak.

Aralıkta böyle olacak!

Martta öyle olacak!

Ne olacakmış?

Kan gövdeyi götürecekmiş.

Darbe olacakmış…

Ayaklanma olacakmış.

İç harp çıkacakmış vs.

Yalan söylüyorlar. Milletin moralini bozuyor, huzursuzluk çıkarıyorlar. Bu suçtur, gereği yapılmalı

* * *

Dikkat, kim böyle baykuş gibi ötüyorsa, onu tutun konuşturun.

Öyle olmasını istiyor, planlıyor, yerini hazırlıyor, psikolojik baskı ile iradeleri bozguna uğratmak, direnişi kırmak istiyor bunlar.

Bunlar, iyilik yapıyor değiller. Sureti haktan görünerek güya tedbir istiyor falan değiller. Bunlar her türlü kötülüğün tohumlarını eken, yerini hazırlayan işbirlikçilerdir.

Gerçekten bir bildikleri varsa, halka panik salma yerine, gider ilgililerle konuşur, varsa bir bildikleri, haber verirler.

Hayır, bunlar düşman safların adamı.

İşleri güçleri moral bozmak, direnişi kırmak, umutsuzluk aşılamak, mağlubiyet psikolojisi ile ruhları tahrip etmektir. Beşinci kol faaliyetleridir bunlarınki.

Devlet hesap sormalı bunlardan.

Millet tanımalı bu felaket tellalı baykuşları.

* * *

Dün FETÖ için “tamam ama, kurunun yanında yaş yanmasın. Bu kadar içeri alınanlar suçlu mu?” diyorlardı.

Soruyorsunuz:

- Siz olsanız ne yaparsınız?

- İyi araştırırım.

- Bunlar araştırmıyor mu?

- Araştırıyorlar da işler yavaş gidiyor?

- Sen olsan yüzbinlerce suçlu gözükenleri nasıl hızlı sonuçlandırırdın? Delil aramadan mı? Yargılamadan cezaevine göndermekle mi?

- Hayır ama…

- Hayırı mayırı yok! Maksatları hainlik yaparak teröristlere, darbecilere sahip çıkmak. Açıkça sahip çıkamıyorlar, ancak böyle böyle halk ile devletin arasını açmaya çalışıyorlar.

* * *

İşte Suriye. İşte Irak. İşte Afkanistan!

Kör müsünüz?

Devletsizlik, iç savaş nasıl bir şeymiş görmüyor musunuz?

Bizimkiler kurtulsun da devlet yıkılsın, iç savaş çıksın, şehirler harabeye dönsün, insanlar birbirlerini öldürsün öyle mi? Bunu mu istiyorsunuz? Yazıklar olsun!

* * *

Evet, maalesef bunu istiyorlar.

Ama amaçlarına eremeyecekler. Bu millet hainleri tanıdı artık.

Şimdi de dışarda kalmış destekçilerini ve beleş avukatlarını tanıyor.

Hiç sevinmesinler. Eğer bir kaos olursa, ilk sırada onlar geberirler.

Dedik ya, millet hainleri biliyor artık.