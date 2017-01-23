“Başkan” Turgut Özal Kafkaslar’da savaşı göze almıştı!

Aziz Üstel / Star

Mart 1993’de Kafkaslarda tehlikeli olduğu var sayılan bir hareketlenme oldu. Rusya’nın Ermeni birliklerine destek vererek Azerbaycan’ın büyük bölümünü işgal edeceği yolunda istihbarat alınınca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey hiç vakit kaybetmeden Azerbaycan Başsavcısı İhtiyar Şirin’i Ankara’ya yolladı. Nisan ayının ilk günü Başbakan Demirel’le görüşen Şirin, daha sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yanına çıkar ve Elçibey’in özel mektubunu sunar.

Aslında MİT ve Askeri İstihbarat bu işgal girişimi konusunda Özal’ı uyarmışlardı. İşgal planının altında yatan gerçek neydi peki? “Bakü’nün Türkiye ve Batı’yla daha fazla yakınlaşmasını durdurmak ve Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattını engellemek!”

Savcı Şirin daha Ankara’ya gelmeden Özal’ın talimatıyla TSK, Ermenistan sınırına asker yığmaya başlamıştı bile. Özal, Kars Anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin garantörü olduğu Nahcivan’ı Azerbaycan’a bağlayacak bir koridor açması için TSK’yı sınıra yollamıştı. Asker Ankara’dan gelecek emri bekliyordu! Ayrıca gene Özal’ın emriyle Azeri ordusuna silah, cephane ve uzman gönderiliyordu büyük bir hızla! Türkiye’nin savaşı göze aldığını gören Moskova geri adım attı ve işgal girişimini durdurdu.

Rahmetli Turgut Özal daha sonra Başbakan Demirel’i çağırarak olan biteni anlattı. Demirel. niye hükümete daha önce haber verilmedi, siz de facto Başkanlık düzenine geçmişsiniz de haberimiz yokmuş gibisinden bazı şeyler söylemeye kalkıştıysa da Turgut Özal ayağa kalkarak görüşmeye noktayı koydu. Rahmetli Demirel konuyu hiç dile getirmedi, çok yakını bir iki kişiye anlattı onlardan da susmalarını istedi. Böylece olay basında dillendirilmeden kapatıldı. (Bknz: Siyah SancakAli Kuzu8. Baskı Kariyer Yayınları)

Özal zamanında yaptığı hamlelerle savaş tehlikesinden Azerbaycan'ı kurtarmıştı. Sıra ikinci adımdaydı; hemen danışmanlarını topladı başta Azerbaycan, geniş kapsamlı bir Orta Asya gezisi için her türlü hazırlığın yapılmasını istedi.

Gezinin resmi yanı ekonomik olarak gösterilse de gerçek amaç Moskova’ya gözdağı vermekti. Özal gezisine, kalabalık bir heyetle birlikte 5 Nisan 1993’de başladı Bu Turgut Beyin son gezisi olacaktı, 15 Nisan’da yurda döndü ve 17 Nisan 1993’de vefat etti.

Turgut Bey gezisinde çok yorgun ama mutlu döndü. Moskova’yla Washington’a Kafkaslar ve Orta Asya’nın Türkiye’nin arka bahçesi olduğunu kanıtlamıştı. Moskova bu gezinin öcünü aylar sonra alacaktı; Haziran 1993’de Bakü’de bir ayaklanma başlatan Albay Süret Hüseyinov’u kullanarak Elçibey’i devirecekti...