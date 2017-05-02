Âlemi sersem yerine koymakta sınır tanımıyorlar!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

"Hiç güleceğim yok" denilen günler var ya hani...

Öyle zamanlarımdayım.

Bazen gülümsüyorum o kadar!

Fakat dün öğlen sularında Twitter'a bakarken kocaman bir kahkaha atmaktan kendimi alıkoyamadım.

Bir sosyal sınıfın gitgide kötü bir şakaya dönüşmesini izlemenin...

Âlemi kör, herkesi sersem sananların sınır tanımayışına şaşırmanın kahkahasıydı.

Çünkü karşımda Türkiye'nin 1970'li yıllarını hatırlatan kocaman bir 1 Mayıs deseni duruyordu.

Çok iri proleter ellerin üzerinde yükselen kızıl dünya...

Tviti atan meşhur işadamı, siyasetsever yatırımcı Cem Boyner'di.

Hani şu Gezi günlerinde de elinde "ne sağcıyım, ne solcu; çapulcuyum çapulcu" yazılı pankartla parka eğlenmeye çıkan ünlü burjuvamız. (Not: Konumuz işçi haklarına özen gösteren bir işveren olup olmama konusu değil; konumuz proleter 1 Mayıs imgesidir, yanlış olmasın!)

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Öğlenin böyle geleceği sabahtan belli olmuştu.

Geçmiş 1 Mayıs'larda işçiler sokaklara çıkacak diye korkudan evlerine kapandığını yakından bildiğim ve kimisi bir iki gün önceden kapağı yazlık bir tatil kasabasına atan tanıdıklarım Instagram'da 1 Mayıs kutlamalarına başlamışlardı.

Basbayağı altını çizerek yazıyor- lardı: "1 Mayıs EMEK bayramı kutlu olsun!"

Ne emeği diye sorsan, kolay cevap veremezler, bilirim.

Ama çok açık ki...

Cupcake yapmanın, evdeki yardımcı hanımla birlikte ara ara süpürgenin ucundan tutmanın veya sabahlara kadar kafa patlatıp "kaç işçiyi çıkartırsam, krizi atlatırım" türünde bir emekten söz etmiyorlardı.

Neredeyse Marksist bir şevke kapılmışlardı ki, tutana aşk olsun!

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Aslına bakarsanız, bir tuhaflık yok!

Tabii insan tutarlılık bekliyor.

Siyasi ya da sosyal bakımdan belirgin ve dürüst bir çizgi...

Hatta gündelik hayatta biraz olsun, mahcubiyet duygusu gibi bir şey...

Ama yanılıyoruz.

Çünkü bütün bunları "pozisyonlar" belirliyor.

Ülkenin hakiki emekçilerine ve alın terine karşı geçmişte sağcıydılar, ulusalcıydılar, liberaldiler...

Eh dün de 1 Mayıs'çı solcu oluverdiler!

Bazı arkadaşlar anlayamıyor...

CHP'lilerin geçmişte küfredip durdukları HDP ile şimdi neden kolayca el ele tutuşabildiklerini anlayamadıkları gibi...

Oysa bu sosyal sınıf korkarım, karşı olduğunu yıkmak pahasına şeytanla bile yatağa girer!