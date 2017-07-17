Sana yanlış öğretmişler!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

FETÖ sanığının “küstahlığı” mahkemede tavan yapıyor.

Ve kendisine uyarıda bulunanlara “Delikanlıysanız dışarda hesaplaşalım” diye meydan okuyor!

Oysa kendisinin kolay kolay dışarı çıkabilecek hali yok.

Allah-u âlem ömrü dışarda hesaplaşmaya yetmeyecek!

Ama o “küstahlığı” elden bırakmıyor ve sağa sola meydan okuyup, saldırmayı marifet sayıyor.

Bu küstaha edecek elbette birkaç sözümüz var.

Arkadaş sana “delikanlılığı” yanlış öğretmişler.

Senin delikanlılık raconunda “soru çalmak” da mubah, masum insanların üzerine “helikopterden ateş etmek” de mubah! Meclis’i “bombalamakta” mubah, insanların üzerine “tank” sürmekte mubah!

Ama o beğenmediğin, küçümsediğin ve “Delikanlıysanız” diye dışarda kavgaya davet ettiğin insanların anlayışın da bunların hiçbiri mubah değil.

Mubah olmadığı gibi bir de büyük günah! Sen ki “soru çalarak” hak etmediğin makamlara gelmiş bir zavallısın. Sen ki masum insanların üzerine “ateş” yağdırmışsın. Sen ki sana karşı duran insanların üzerine “tankları” sürmüşsün!

Dahası da var. Sen ki terör örgütü “PKK ile pazarlık masasına” oturmuş ve ülkeyi nasıl bölüşeceğinizi konuşmuşsun.

Bütün bu yaptıklarından sonra insanlara “Delikanlıysan” diye hava basmaya kalkışman o kadar komik oluyor ki!

Eğer sen gerçekten “delikanlıysan”, başkalarıyla dışarda hesaplaşmadan önce “kendi nefsinle” bir hesaplaşmalısın.

“Ben ne halt yedimde bugün buralardayım” diye kendi kendini hesaba çekmelisin.

Her şeyden önce “soru çalıp, önüne koyarak” seni belli makamlara getirenlere “Bu yaptığınızın Müslümanlıkta yeri var mı?” diye sormayı becerebilmelisin.

Ancak bunları yaptıktan sonra başkalarına “delikanlı” iseniz diye “meydan okuma” hakkın olabilir!

Önce kendin “delikanlı” olmalısın ki, sonra başkalarına böyle soru sorabilesin!

Delikanlılık kim, sen kim!