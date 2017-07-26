Avcı’nın bu takımı mı?

Kemal Belgin / Milli Gazete

Başakşehirspor geçtiğimiz sezon çuvalla para harcayıp ne geçmişlerine uygun bir futbol, ne de bir umut aşılayabilen büyüklere adeta futbol dersi vermişti. Abdullah Avcı kardeşimiz takımı, takım gibi oynattı ve son iki yılın şampiyonu Beşiktaş’ın canını bir hayli sıktı. Bendeniz Avcı’nın Milli Takım’a atandığı gün, “Çok erken” diye bir yorum yapmıştım. Öyleydi de... Ama şimdi aynı hocanın ligde yer kazanmak gibi bir geçmişi oldu. Bu arada bu sezon da belki de bizim lig takımları arasındaki en olumlu transferleri yaptı Avcı...

Evet, böyle bir özetten sonra gelelim Brugge maçına... Rakip son yıllarda uluslararası arenada iyi işler yapan, piyasaya pahalı yıldızlar sunan Belçika’nın temsilcisi. Yani çabuk, teknik, çabuk açılan ama aynı biçimde kapanamayan bir futbolcu topluluğu... Buradan bakınca bizim temsilcinin özellikle kendi ceza alanı yakınlarında çok çabuk ve dikkatli sıkışması gerekiyor. Çıkarken de rakibin yukarıda işaret ettiğim zaafına tek top veya uygunsa driplingle ceza kesmek gerekiyor.

Avcı hoca sahaya büyük ihtimalle şöyle çıkacak: Volkan- Paulo, Costa, Epureanu, Clichy- Mahmut veya Atamah, Emre- Mossoro- Visca, Adebayor, Elia... Yani kâğıt üzerinde müthiş bir takım... Daha Mevlut’u var, Gökhan’ı var, var oğlu var yani... Tabii ki kâğıt üzerinde olduğu kadar çim üzerinde de bu kadronun uyum içinde oynaması gerekiyor. Buradan bakınca 4-5 adet yeni oyuncu var. Ama hepsi de kaliteli ve kariyerli... Ben Avcı hocanın bunca yıldızın barındığı bir takımı ferdi hünerler sergileme ekibi yapacağını sanmıyorum. Yapmaya kalkanı da yer.

Buradan bakınca, temsilcimizin rövanş için en azından bir gol atması gerekiyor gibi duruyor. Tabii ki karşılığında en fazla iki yol yiyebilir. Gollü falı hiç sevmem. Ama bunu şunun için yazdım; kupa oyunlarında rakip alanda ilk maçta alınacak en kötü sonuç bu olmalıdır.

Benim kendime göre ideal olarak gördüğüm kadroda Avcı hoca tabii ki başkaca isimlere de yer verebilir. Benim merak odur ki, acaba bu yeni oyuncuların özellikle önde bulunan isimleri ile bizim futbolun en iyi kontra top atan adamı Emre›yle bağlantıları ne durumdadır. Arak iki bekin de mükemmel oluşları ile orta alan veya ön kenar diyalogları ne durumdadır. Buna neden vurgu yaptım, özellikle bu tip oyunlarda bunlar çok önemlidirler.

Neyse, bekleyelim görelim. Önceki gün değindiğim gibi ülkemin puan ve puanlara çok ihtiyacı vardır. Bu oyun, hem de bir Şampiyonlar Ligi ön eleme oyunudur. Yani ülkeye puan dağıtımı diğer kupaya göre daha fazladır.