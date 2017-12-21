Dizi dizi inciyim adaylıkta birinciyim

Engin Ardıç / Sabah

Bay Kemal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının "çok güzel birisi" olacağını açıkladı.

Eşi Binhan'a sorarsanız İlhan Kesici'nin "çok yakışıklı" olduğunu herhalde söyleyecektir ama "güzel" deyince işin rengi değişiyor...

Aman ha, Kesici Anadolu seçim meydanlarına "güzel aday" sıfatıyla inmesin, çok sıkıntıya girer!...

Bunun üzerine Internet'te bir gazeteci "Rihanna" ismini ortaya attı!

Arkadan Beyonce, Kardashian falan da gelebilir. (Bendeniz yaşım itibarıyla Elizabeth Hurley'i tercih ederdim.)

Ya da Angelina Jolie, zaten adı üstünde... Dilimize tercüme edince ortaya Melek Güzel çıkıyor.

Fakat bu güzel adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.

Herhalde Bay Kemal "yerli ve milli güzellerden" birini gönlünden geçiriyor olmalı...

Aman aman, gönlünden geçirsin de Deniz Baykal gibi kameradan geçirmesin...

Eğer CHP, HDP ile seçim ittifakı yapacaksa aklıma Leyla Zana geliyor. Ama o parti içinde bu açıdan Leyla Hanım'a "rakibe" çıkacak birçok isim var.

Ya da siyaset dışı bir adaya yönelecek: Seda Sayan, Hülya Avşar...

Naçiz fikrimi sorarsanız, Banu Alkan CHP'ye çok daha yakışır, hatta cuk otururdu!

Kusura bakmayınız, "dizi yıldızlarını" fazla tanımıyorum. Oralardan isim veremeyeceğim.

"Popülarite" açısından Aleyna Tilki var ama kızcağızın yaşı küçük.

Eh, Sabahat Akkiraz gibi "CHP'nin bağrından kopup gelen" yıldızlar da belli kesimlerden oy alamazlar...

Kim olabilir bu güzel aday yahu, kim?

"Önemli olan ruh güzelliğidir" desek, akla Muazzez İlmiye Çığ gelebilir.

Türkan Saylan, Mina Urgan, Safiye Ayla, Sabiha Gökçen falan rahmetli olduklarına göre...

Üstelik Muazzez Hanım "hem Nutuk okuyun hem Kuran" diyerek iki akımı birleştirmemiş miydi? Hem de üniversite mezunu, bütün açılardan "tutuyor"...

Daha geniş kitlelere açılmak açısından Bülent Ersoy da düşünülebilir.

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Anaa! Yoksa... Yoksa Bay Kemal'in aklında Meral Hanım mı var?

Hem güzel aday hem de al sana seçim ittifakı!

Erdoğan-Bahçeli ikilisine karşı al sana Kılıçdaroğlu- Akşener ikilisi.

Ne gülüyorsunuz, Orta Anadolu'ya içinde yurt dışından doktoralı yirmi beş bin gencimizin çalışacağı ambalaj sanayii kenti kurma projesi daha mı gerçekçiydi?