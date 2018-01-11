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Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı: Turgut Alp ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle çarşamba günü ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölüm fragmanında boğazına kılıç dayanan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceği gelecek bölümde netlik kazanacak. İşte Diriliş Ertuğrul'un 102. bölümünün fragmanı.
 

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