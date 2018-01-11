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Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı: Turgut Alp ölecek mi?
Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle çarşamba günü ekrana gelecek.
11 Ocak 2018 Perşembe 13:28
Dizinin yeni bölüm fragmanında boğazına kılıç dayanan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceği gelecek bölümde netlik kazanacak. İşte Diriliş Ertuğrul'un 102. bölümünün fragmanı.
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