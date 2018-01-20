20 Ocak 2018 Cumartesi4 C.Evvel 1439
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- Bir Ayet
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- Namaz Vakitleri
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Mehmetçik Kut'ül Amare'de ağlatan sahne
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, dün akşam ekrana gelen ilk bölümünde son sahnesiyle tüyleri diken diken etti.
20 Ocak 2018 Cumartesi 14:17
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