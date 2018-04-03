03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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ABD İncirlik'ten taşınıyor mu? Dikkat çeken hareketlilik...
03 Nisan 2018 Salı 10:44
Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bugün dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı... Üsteki mobil silah deposu, kargo uçağına yüklenerek muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı...
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