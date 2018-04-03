03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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ABD İncirlik'ten taşınıyor mu? Dikkat çeken hareketlilik...

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bugün dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı... Üsteki mobil silah deposu, kargo uçağına yüklenerek muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı...

 

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