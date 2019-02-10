10 Şubat 2019 Pazar4 C.Ahir 1440
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  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Yargıtay'dan emsal karar: Boşanan koca...Yargıtay'dan emsal karar: Boşanan koca...Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti.
'Maceracı' hakkında yeni gelişme!'Maceracı' hakkında yeni gelişme!FETÖ/PDY'nin medya yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni hakkındaki davada Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a çağrı!Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a çağrı!Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun BM Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası dün yaptığı açıklamalarına ilişkin Reuters'a değerlendirmelerde bulundu.
ABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız teklifABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız teklifVenezuela’da meşru lider Maduro’nun arkasında duran ordunun direnişini kıramayan ABD yönetiminden ahlaksız teklif geldi.
FETÖ'cüler Türk yöneticiyi bıçakladı!FETÖ'cüler Türk yöneticiyi bıçakladı!Almanya'nın FETÖ'cülere alenen kucak açmasının ardından yaşanan çirkin olaylara şimdi de bıçaklı saldırı eklendi.
CHP Maltepe’de kılıçlar çekildiCHP Maltepe’de kılıçlar çekildiCHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, tartışmalı isimleri listeye alması partisinde isyana yol açtı. Maltepe'de Tuncelili Ali Kılıç’ın tekrar aday gösterilmesi ilçede toplu istifa getirdi.
Rahibelerden 'Kiliselerin yapısını değiştirin' çağrısıRahibelerden 'Kiliselerin yapısını değiştirin' çağrısıABD'deki rahibeler, cinsel istismar vakaları nedeniyle Katolik kiliselerindeki yapının değişmesi çağrısında bulundu.
Üretici de şikayetçi: Masraflar çok ağırÜretici de şikayetçi: Masraflar çok ağır“İç Anadolu’nun Akdeniz’i” Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yeşillik üretimi yapan çiftçiler de nakliyeciler de masraflardan şikâyetçi.
8 Şubat 2019 tarihli gazete manşetleri8 Şubat 2019 tarihli gazete manşetleri8 Şubat 2019 tarihli gazete manşetleri
İttifak 49 ilde bir kez daha gözden geçirilecekİttifak 49 ilde bir kez daha gözden geçirilecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nda 49 il bir kez daha gözden geçirilecek. Yerelde ittifakın genişlemesi yönünde görüş birliğine varıldı.
Yeni Şafak adını koydu: Kaza değil cinayetYeni Şafak adını koydu: Kaza değil cinayetİstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi ve 11 vatandaşın feci şekilde can vermesi olayıyla ilgili Yeni Şafak'ta çarpıcı bir haber yayınlandı. Gazetenin "Kaza değil cinayet" başlığını attığı habere göre, zemin katın kolonları kesilmiş.
Avusturya'da PKK vahşetiAvusturya'da PKK vahşetiPKK yılanı bu kez, yıllardır kendisini besleyen Avusturya'yı soktu. İltica başvurusu reddedilen PKK'lı terörist, büro amirini, boğazını keserek öldürdü.
Sapığa yeğene tacizden 30 yıl hapisSapığa yeğene tacizden 30 yıl hapisİstanbul'da bir kişiye 10 yaşındaki yeğenine cinsel tacizden 30 yıl hapis cezası verildi. Aynı kişi öz kızını tacizden de yargılanıyor.
Yaya geçidinde halk oyunu oynadılarYaya geçidinde halk oyunu oynadılarTokat'ta halk oyunları ekibinde bulunan kız öğrenciler, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla yaya geçidinde halk oyunu oynadı.
Afgan çocuklar kayakla tanıştıAfgan çocuklar kayakla tanıştıGençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Sosyal Uyum Projesi" kapsamında, Erzincan'da yaşayan Afgan çocuklara kayak eğitimi verildi.
İslam dünyasında bilimin yeniden yükseltilmesini istiyoruzİslam dünyasında bilimin yeniden yükseltilmesini istiyoruzProf. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "İslam dünyasında bilimin yeniden yükseltilmesini istiyoruz." dedi.
Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldıKemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldıFETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Batmaz, örgüt elebaşı Gülen'e hitaben kaleme aldığı mektubu sanık Koçak'a attığı esnada duruşma güvenliğini sağlayan jandarma tarafından fark edildi.
Erdoğan uyardı: Bunun faturası yıllar sonra ortaya çıkacak!Erdoğan uyardı: Bunun faturası yıllar sonra ortaya çıkacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Amerikan-Türk Konseyi'nde bir konuşma yaptı.
CHP'de deprem! Hamzaçebi istifa ettiCHP'de deprem! Hamzaçebi istifa ettiAkif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kartal'dan kahreden haber! Ölü sayısı yükseldiKartal'dan kahreden haber! Ölü sayısı yükseldiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki vahim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 11'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 13 olduğunu açıkladı. Yaralıların durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.
ABD'den Türkiye'ye S-400 üzerinden yeni tehdit!ABD'den Türkiye'ye S-400 üzerinden yeni tehdit!ABD'li üst düzey yetkili, "ABD Suriye'den çekilecek, bununla ilgili şüphe yok" açıklaması yaptı. Yetkili, Türkiye'nin S-400 alması durumunda, Patriot sürecinin son bulacağını belirtti.
PKK marşı okuyan HDP'liler gözaltındaPKK marşı okuyan HDP'liler gözaltındaMardin'de HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da aralarında bulunduğu il yürütme kurulu üyeleri ve partililer Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Dünya şokta! Havadaki uçakta bomba alarmıDünya şokta! Havadaki uçakta bomba alarmıFransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkan Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bomba alarmı verildi.
Hatay'da yakalanan teröristin kimliği şaşkına çevirdi!Hatay'da yakalanan teröristin kimliği şaşkına çevirdi!Hatay'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist yakalandı.
Bakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruzBakan Kurum: Göçük altından sesler alıyoruzÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız." dedi.
Bakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacakBakan Albayrak: Haftaya başlıyor, belediyeler satacakHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor" dedi.
Albayrak: Yeni başarı hikayesini hep beraber yazacağızAlbayrak: Yeni başarı hikayesini hep beraber yazacağızHazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak hep beraber yazacağız." dedi.
İşte FETÖ'nün yargıya ilk yerleştirdiği 7 isimİşte FETÖ'nün yargıya ilk yerleştirdiği 7 isimEski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim ortaya çıktı.
Star'dan gıda terörü manşetiStar'dan gıda terörü manşetiStar'dan gıda terörü manşeti
İngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamışİngilizler yazdı: İstanbul'da gizli deprem! Ruhumuz bile duymamışİngiliz basını, 2016 yılında İstanbul'un birkaç kilometre güneyinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu yazdı. Araştırmacılara göre 2016'daki bu yavaş deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yeniden hareketlenmesi anlamına gelebilir.
Özhaseki'nin keyfi yerinde: Öndeyiz ve çok da keyifliyizÖzhaseki'nin keyfi yerinde: Öndeyiz ve çok da keyifliyizMHP'nin de desteklediği AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ın önde olduğu iddialarını algı operasyonu olarak yorumladı ve "Biz öndeyiz ve çok da keyifliyiz" dedi.
Suriyeli kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bıraktıSuriyeli kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bıraktıİstanbul, Esenyut'ta Suriyeli bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı. Polis Suriyeli Anne Meryem İ.'yi arıyor.
Muhtar, oğlu kendine rakip çıkınca evlatlıktan reddettiMuhtar, oğlu kendine rakip çıkınca evlatlıktan reddettiBursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler köyü muhtarlığına ikinci defa aday olan Ali Sevinç, kendisine rakip çıkan oğlu Zafer Sevinç'i evlatlıktan reddettiğini duyurdu.
izmir'de terör operasyonu: 13 gözaltıizmir'de terör operasyonu: 13 gözaltıİzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Bekâ MeselesiBekâ MeselesiBekâ Meselesi
Bakan Pakdemirli: Aracı sayısı azaltılacakBakan Pakdemirli: Aracı sayısı azaltılacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi.
Hayvanları için karlı yolları kızakla aşıyorlarHayvanları için karlı yolları kızakla aşıyorlarBitlis'te köy sakinleri, hayvanlarını beslemek için sonbaharda yüksek kesimlerde kesip biriktirdikleri meşe dallarını, kışın karla kaplı bölgede kızaklarla köye indiriyor.
Sevgilisiyle tartışan kadın kendini bıçakladıSevgilisiyle tartışan kadın kendini bıçakladıBursa'da konuşmak için evine çağırdığı erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın, sinir krizini geçirdi, elindeki bıçağı karnına sapladı.
ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engelABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engelABD, İsrail'e El Halil'de Filistinlilerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi açıklamasına engel oldu.
SÜPER LİG
TakımOGBMP
1Medipol Başakşehir21136245
2Galatasaray20106436
3Beşiktaş21106536
4Yeni Malatyaspor2096533
5Trabzonspor2096533
6Atiker Konyaspor2088432
7Kasımpaşa2092929
8Antalyaspor2185829
9Sivasspor2077628
10Alanyaspor2074925
11Kayserispor2167825
12Bursaspor21412524
13Fenerbahçe2158823
14Çaykur Rizespor21410722
15Göztepe20711222
16MKE Ankaragücü20621220
17BB Erzurumspor2139918
18Akhisarspor20451117
19Karabükspor1422108
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