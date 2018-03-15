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Abdullah Ağar harita paylaştı! İşte PKK'nın gizlediği Afrin gerçekleri

AFRİN harekatında büyük kuşatma başlarken son duruma ilişkin haritayı Abdullah Ağar paylaştı. Afrin'de terör örgütü PKK'nın kayıplarını sakladığını açıklayan Abdullah Ağar, TSK'nın ezip geçtiğini anlattı. İşte Afrin haritası ve Abdullah Ağar'ın anlattıkları;

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