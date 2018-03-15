15 Mart 2018 Perşembe28 C.Ahir 1439
- Borcu olanlar dikkat! Son tarih belli olduTSK'dan flaş açıklama! Nusaybin'den saldırdırlarMinik öğrencilerden 14 Mart Tıp Bayramı kutlamasıAbdullah Ağar harita paylaştı! İşte PKK'nın gizlediği Afrin gerçekleriOrtadoğu’da büyük gerginlik çıkacak! İran Pompeo’yu uyardı"Bu adamlar nereye bakıyor"Gökçek'ten dikkat çeken paylaşımCumhurbaşkanı Erdoğan 14 ismi toplantıya çağırdıAfrin'de PKK tiyatrosu! Bandajlı eşofman, takılmamış serum...Türkiye'den Ermenistan'a PKK resti!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:45 Güneş 07:10 Öğle 13:19 İkindi 16:38 Akşam 19:17 Yatsı 20:36
- 20°C Adana
- 15°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 12°C Amasya
- 11°C Ankara
- 18°C Antalya
- 13°C Artvin
- 13°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 117.666 0.06
- Altın: 165,528 0.16
- Dolar: 3,8924 0.38
- Euro: 4,8100 0.30
Abdullah Ağar harita paylaştı! İşte PKK'nın gizlediği Afrin gerçekleri
15 Mart 2018 Perşembe 13:56
AFRİN harekatında büyük kuşatma başlarken son duruma ilişkin haritayı Abdullah Ağar paylaştı. Afrin'de terör örgütü PKK'nın kayıplarını sakladığını açıklayan Abdullah Ağar, TSK'nın ezip geçtiğini anlattı. İşte Afrin haritası ve Abdullah Ağar'ın anlattıkları;
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.