20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay!
20 Mart 2018 Salı 13:43
Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Sasani İmparotorluğu'nun kitaplarda yer alması ise dikkat çekti.
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