Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay!

Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Sasani İmparotorluğu'nun kitaplarda yer alması ise dikkat çekti.