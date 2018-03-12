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Afrin'den sıcak görüntüler! Celeme böyle alındı!
12 Mart 2018 Pazartesi 20:13
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin'in Cinderes beldesine bağlı Celeme köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı. Çatışmalar sırasında, bölgeden dumanlar yükseldi.
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