04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
- ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdiAK Parti'den Abdullah Gül çıkışı!Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkışAlmanya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama'Menfez Paşası' şehit ailesini tehdit ettiÖğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz ettiÇakıcı operasyonunda önemli gelişmeFilipinler liderinden ağır küfürİlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyiAfrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:08 Güneş 06:36 Öğle 13:13 İkindi 16:48 Akşam 19:38 Yatsı 21:01
- 25°C Adana
- 20°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 16°C Ankara
- 21°C Antalya
- 13°C Artvin
- 23°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 113.437 -1.01
- Altın: 173,620 1.59
- Dolar: 4,0113 0.62
- Euro: 4,9285 0.79
Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor
04 Nisan 2018 Çarşamba 14:31
Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis Aydın, meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalıyken bile hedefini 12'den vurabiliyor.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.