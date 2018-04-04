04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis Aydın, meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalıyken bile hedefini 12'den vurabiliyor.

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