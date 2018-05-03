03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Bu daha başlangıç! Türkiye yeni dönemi başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere çok bir süre kalsa da yurtdışı ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bir yandan seçim hazırlıklarını sürdüren Erdoğan, diğer yandan Türkiye çok kritik iki ziyaret gerçekleştirdi.

 

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerine odaklanmışken, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği 'ekonomi odaklı' iki kritik yurtdışı ziyareti dikkat çekti. 

24 Haziran seçimleri sonrası ekonomide kökü değişiklik planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisi için yeni dönemi başlatacak adımları da böylelikle atmaya başladı.

 

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