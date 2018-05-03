03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Bu daha başlangıç! Türkiye yeni dönemi başlattı
03 Mayıs 2018 Perşembe 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere çok bir süre kalsa da yurtdışı ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bir yandan seçim hazırlıklarını sürdüren Erdoğan, diğer yandan Türkiye çok kritik iki ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerine odaklanmışken, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği 'ekonomi odaklı' iki kritik yurtdışı ziyareti dikkat çekti.
24 Haziran seçimleri sonrası ekonomide kökü değişiklik planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisi için yeni dönemi başlatacak adımları da böylelikle atmaya başladı.
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