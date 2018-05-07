07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Bu fotoğraflara ne diyeceksiniz? ABD fena yakalandı
07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:09
ABD'nin Türkiye'ye atmaya çalıştığı iftira ortaya çıktı. Teröristlerden temizlenen kente girişi terör örgütü YPG'nin engellediği ortaya çıktı.
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