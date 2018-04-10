10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti
10 Nisan 2018 Salı 15:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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