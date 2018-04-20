20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Fotoğrafı öpüp haykırdı: O köpekleri sevindirmeyeceğiz
20 Nisan 2018 Cuma 12:08
Afrin'de, dün teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Şehidin ablası kardeşinin fotoğrafını öperek, "Kardeşim seninle gurur duyuyorum. O köpekleri sevindirmeyeceğiz. Hakkım sana helal olsun" dedi.
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