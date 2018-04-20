Fotoğrafı öpüp haykırdı: O köpekleri sevindirmeyeceğiz

Afrin'de, dün teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Şehidin ablası kardeşinin fotoğrafını öperek, "Kardeşim seninle gurur duyuyorum. O köpekleri sevindirmeyeceğiz. Hakkım sana helal olsun" dedi.