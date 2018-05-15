15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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İşte FETÖ elebaşı Gülen için Bursa'da yapılan villa!

İddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş  adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir gizli tanığın, "Mudanya Devlet  Hastanesinden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş  duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var, orada araba satan firmanın  sahipleri yaşıyor. Bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen'in de  Türkiye'ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var." ifadelerine  yer verildi.

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