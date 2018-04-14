14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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İşte Suriye'den ilk fotoğraflar... Üç ülke füzeler ve uçaklarla vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması ile birlikte ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye karşı operasyona başladı.

 

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