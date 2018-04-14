14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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İşte Suriye'den ilk fotoğraflar... Üç ülke füzeler ve uçaklarla vurdu
14 Nisan 2018 Cumartesi 09:09
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması ile birlikte ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye karşı operasyona başladı.
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