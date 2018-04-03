Kayınbiraderinin cinsel saldırısına uğrayan kadın gözyaşlarına boğuldu

Adana'da 30 yaşındaki Sezer B., 27 yaşındaki yengesi D.B.'ye cinsel saldırıda bulunmak suçundan polis tarafından her yerde aranıyor.

Eşinin adam yaralama suçundan cezaevinde bulunduğunu anlatan 3 çocuk annesi talihsiz kadın, "Kapıyı kilitleyip kardeşimin yatağında yatacağını söyledi. Kendisini dışarı çıkarmak istedim ama saçımdan tutup darp ettikten sonra tecavüz etti. Bir an önce bulunup cezasını çekmesini istiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Bu arada genç kadın, ailesi tarafından Hatay'a götürülürken, dedelerinin yanında kalan çocuklardan Berivan, "Anne bizi bırakıp gitme" diyerek annesine sarılıp ağladı.