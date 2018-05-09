09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:46Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:15Yatsı 21:51
    • 23°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 100.463 1.11
  • Altın: 180,096 -1.67
  • Dolar: 4,2827 -0.69
  • Euro: 5,0795 -0.85
Korkunç! 49 milyon kimlik bilgisi ellerinde...

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yapılan operasyonda 009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirildi.

 

»
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri