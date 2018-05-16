16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
- Trump'a Brunson cevabı! Mektup ortaya çıktıMurat Kekilli'nin yeni bestesi: Yıkılasın İsrailVitrinin içinden çıkanı görünce ağzınız açık kalacakO öğretmen intihar ettiPutin emri verdi! 7/24 nöbet tutacaklarHainlerin katliam mesajları dava dosyasında81 yaşında işlediği suçu duyunca ürpereceksinizPapa katliam için ne dedi!Müdürden aracını durduran polise skandal sözler!Üye topluyordu! Kritik isim de yakalandı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:52 Güneş 05:39 Öğle 13:06 İkindi 17:01 Akşam 20:22 Yatsı 22:01
- 31°C Adana
- 29°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 19°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 28°C Ankara
- 28°C Antalya
- 22°C Artvin
- 33°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 101.888 0.34
- Altın: 183,166 -0.67
- Dolar: 4,4241 -0.26
- Euro: 5,2065 -1.08
Lise bahçesindeki 'Yolcu Uçağı'nı gören şaşırıyor!
16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:47
Uçak bakımı üzerine eğitim verdikleri okullarında, öğrencilerin, uçaktaki ekipmanları söküp takarak el hünerlerini ve becerilerini de geliştireceğine işaret eden Çevik, "Anaokulundan üniversiteye kadar tüm Türkiye'ye okulumuzu açacağız.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.