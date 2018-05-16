16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Lise bahçesindeki 'Yolcu Uçağı'nı gören şaşırıyor!

Uçak bakımı üzerine eğitim verdikleri okullarında, öğrencilerin, uçaktaki ekipmanları söküp takarak el hünerlerini ve becerilerini de geliştireceğine işaret eden Çevik, "Anaokulundan üniversiteye kadar tüm Türkiye'ye okulumuzu açacağız. 

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