20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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Nevşin Mengü'nün kardeşinin yalanı ortaya çıktı!

Burak Mengü, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını söyleyerek önce tweet atmış sonra da şikayetçi olmuştu. Polis, yaptığı araştırmada Mengü'nün sözlerinin baştan aşağı yalan olduğunu gözler önüne serdi.

 

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