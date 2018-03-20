20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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Nevşin Mengü'nün kardeşinin yalanı ortaya çıktı!
20 Mart 2018 Salı 12:26
Burak Mengü, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını söyleyerek önce tweet atmış sonra da şikayetçi olmuştu. Polis, yaptığı araştırmada Mengü'nün sözlerinin baştan aşağı yalan olduğunu gözler önüne serdi.
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