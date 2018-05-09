09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
- Mahkemede ilginç diyalog: Her sakallıya inanmayın!Vatikan'dan 'Medine' açıklaması!Trump'ın kararına Putin'den ilk yorum!Sonunda bu da oldu!Gülen'den "Hz. İsa'nın yolundan gidin" talimatı!ABD'den yeni Menbiç hamlesi!'İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil'100 bin imzada son durum?Bu tabutta tam 5 kişinin cesedi var!O ilimizden çok kötü haber!
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Sonunda bu da oldu
09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:40
Denizli'de lisede tarih öğretmeni olan E.P. (46), iddiaya göre; 2 yıl önce erkek öğrencisi ile ilişki yaşamaya başladı. B.P. (46), eşi E.P.'nin cep telefonunda WhatsApp mesajlarında öğrencisiyle olan yazışmalarını ve fotoğrafları görünce 31 Ekim 2016 tarihinde Denizli 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Eşinin telefonuna yüklediği bir programla, eşinin öğrencisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ile cinsel içerikli yazışmalarını elde eden B.P., bunları mahkemeye delil olarak sundu. B.P., Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve okul yönetimine de de eşinin öğrencisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
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