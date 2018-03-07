08 Mart 2018 Perşembe20 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:57Güneş 07:21Öğle 13:21İkindi 16:33Akşam 19:09Yatsı 20:28
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 116.842 0.11
  • Altın: 161,610 -0.65
  • Dolar: 3,8000 0.17
  • Euro: 4,7105 0.00

Fatsa’da korkunç olay ortaya çıktı

»
Fatsa’da korkunç olay ortaya çıktı
Faili meçhul cinayeti araştıran jandarma, yasak ilişkiden doğan bir günlük bebeğin öldürülüp gömüldüğünü ortaya çıkardı.
Fatsa’da korkunç olay ortaya çıktı Fatsa’da korkunç olay ortaya çıktı Fatsa’da korkunç olay ortaya çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korkunç bir olay ortaya çıktı. İddiaya göre, 2004 yılında Uzundere Mahallesi’nde yaşanan ve faili meçhul olarak araştırılan Mehmet I.’nın evinin önünde silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma tarafından faillerin tespiti amacıyla yapılan araştırmada, cinayet olayından 10 yıl önce (1994 yılında ) Mehmet I.’nın dayısının kızı Fatma Ş. ile ilişkisinin olduğu, bu yasak ilişkiden Fatma Ş.’nin hamile kaldığı ve bir erkek çocuk doğurduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri bu durumun ailece herkesten gizlendiği ve doğumdan bir gün sonra doğan bir günlük erkek çocuğunun öldürülen Mehmet I.’nın kardeşi Ahmet I. tarafından öldürülerek Uzundere Mahallesi’ndeki fındık bahçesine gömüldüğü bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri de bebeğin gömülü olduğu yerde savcılıktan aldığı karar ile mezarın eşilme kararını gerçekleştirdi. Açılan mezarda bebeğin cesedine ulaşılamazken, çevrede kazı çalışmalarına devam ediliyor.

 

 Bebeği öldürdüğü iddia edilen Ahmet I.’nın da 2015 yılında öldürüldüğü öğrenildi.  Soruşturma devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsyan etti! 'Doğmamış bebeğime...'İsyan etti! 'Doğmamış bebeğime...'Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in aracıyla seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı'dan geldi.
Afrin şehidinin cenazesinde dikkat çeken detay!Afrin şehidinin cenazesinde dikkat çeken detay!Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da dün şehit olan Uzman Çavuş Fuat Demir, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatsa’da korkunç olay ortaya çıktıFatsa’da korkunç olay ortaya çıktıFaili meçhul cinayeti araştıran jandarma, yasak ilişkiden doğan bir günlük bebeğin öldürülüp gömüldüğünü ortaya çıkardı.
Teknedeki 'Olga'nın kim olduğu belli oldu!Teknedeki 'Olga'nın kim olduğu belli oldu!Murat Başoğlu'nun teknede görüntülendiği ve "Kadının adı Olga'ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” dediği kadının yeğeni Burcu Başoğlu olduğu bilirkişi raporuyla kanıtlandı.
Bin 500 dolar nafaka alacakBin 500 dolar nafaka alacak6 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey'den boşanma kararı alan Hande Ataizi bin 500 dolar nafaka alacak.
Ameliyattan sonra ilk kez görüntülendiAmeliyattan sonra ilk kez görüntülendiBeyinde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu.
  • Seda Sayan'dan 'inşaat işçileri' açıklaması07 Mart 2018 Çarşamba 12:55
  • "Sözlerimin arkasındayım!"07 Mart 2018 Çarşamba 12:53
  • Ünlü isim hayatını kaybetti07 Mart 2018 Çarşamba 12:25
  • 9 yıl önce üzeri örtülmüştü! Gün yüzüne çıktı…07 Mart 2018 Çarşamba 11:45
  • Yürek dağlayan görüntü! Afrin'deki babasına...07 Mart 2018 Çarşamba 11:06
  • Nazlı Ilıcak'a bir şok daha!07 Mart 2018 Çarşamba 09:52
  • Selfie çekerken ölen kızda korkunç şüphe!07 Mart 2018 Çarşamba 09:31
  • Kreş skandalında çelişkili ifadeler!07 Mart 2018 Çarşamba 09:30
  • CHP'yi rahatsız eden kare!07 Mart 2018 Çarşamba 09:29
  • 436 binden fazla kişi sorguladı!07 Mart 2018 Çarşamba 09:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri