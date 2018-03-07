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Maduro'ya büyük şok! Geçersiz ilan ettiler

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Maduro'ya büyük şok! Geçersiz ilan ettiler
Ulusal Meclis, ülkenin dijital para birimi petroyu oy birliğiyle yasa dışı kabul etti ancak Kurucu Meclis henüz bir karar vermedi.
Maduro'ya büyük şok! Geçersiz ilan ettiler Maduro'ya büyük şok! Geçersiz ilan ettiler Maduro'ya büyük şok! Geçersiz ilan ettiler

Venezuela’da şubat ayında piyasaya sürülen dijital para birimi petro, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis (AN) tarafından geçersiz ilan edildi.

Petroyu oy birliğiyle geçersiz kabul eden AN, söz konusu dijital paranın yasal olmadığını ileri sürerek yatırımcıları uyardı.

Ulusal Meclis Mali Komite Başkanı Rafael Guzman, petronun yasal olarak piyasaya sürülebilmesi için 1999 anayasasında değişikliğe gidilmesi gerektiğini bildirdi. Guzman, Venezuela’da tedavüle yasal para sokacak tek kurumun Venezuela Merkez Bankası olduğunun altını çizdi.

Milletvekili Francisco Sucre de petronun yasa dışı kabul edildiği oturumda anayasanın 12. maddesine göre maden yataklarının "kamu kredisi şeklinde kullanılamayacağını" savundu.

Sucre, "Petrol yatakları ulusal varlıklardır ve garanti vermek için kullanılamazlar." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'daki ekonomistler ve uzmanlar, AN kararını hükümet tarafından onaylanmayacak ancak yatırımcıların güvenini azaltacak bir hamle şeklinde değerlendirdi. Latin Amerika basına yansıyan uzman yorumlarında, Maduro hükümetinin Yargıtay ve Kurucu Meclis'in desteğiyle bu kararı durdurmasının beklendiği ifade edildi.

Kurucu Meclis ise bu konuyla ilgili henüz bir karar vermedi.  Venezuela'da Ulusal Meclis (AN) ve Kurucu Meclis (ANC) olarak iki meclis bulunuyor. Ulusal Meclis'te çoğunluğu muhalifler, Kurucu Meclis'te ise çoğunluğu ise hükümet yanlıları oluşturuyor.

2017'yi yüzde 2 bin 600'den fazla enflasyon oranıyla tamamlayan ülkede oranın bu yıl yüzde 13 bine yükselmesi bekleniyor.

4 DOLARA BİR ÇUVAL PARA

4 dolar karşılığında bir çuval para alan Venezuelalılar, bu para ile yalnızca bir fincan kahve alabiliyor. Bugün 1 fincan kahve alınan paraya ise 15 yıl önce başkentte tek odalı bir ev alınabiliyordu.

VENEZUELA'NIN DİJİTAL PARA BİRİMİ

Venezuela'nın dijital para birimi petro, ülkenin doğal gaz, petrol ve elmas gibi doğal kaynaklarıyla desteklenerek şubatta satışa çıkarılmıştı. 

Petro, ABD’nin Venezuela'ya uyguladığı mali yaptırımları ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmak amacıyla piyasaya sürülmüştü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petronun ilk günde 735 milyon dolar değerinde satıldığını açıklamış ve "Petro, Venezuela'nın Superman'e (ABD kastediliyor) karşı ihtiyaç duyduğu kriptonit olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

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