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Şişli Belediyesinde 2 isim görevden uzaklaştırıldı

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Şişli Belediyesinde 2 isim görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi’de, başkan yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince görevden uzaklaştırıldı.
Şişli Belediyesinde 2 isim görevden uzaklaştırıldı Şişli Belediyesinde 2 isim görevden uzaklaştırıldı Şişli Belediyesinde 2 isim görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesinde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

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