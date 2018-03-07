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Afrin şehidinin cenazesinde dikkat çeken detay!

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Afrin şehidinin cenazesinde dikkat çeken detay!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da dün şehit olan Uzman Çavuş Fuat Demir, son yolculuğuna uğurlandı.
Afrin şehidinin cenazesinde dikkat çeken detay! Afrin şehidinin cenazesinde dikkat çeken detay! Afrin şehidinin cenazesinde dikkat çeken detay!

Afrin’de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik olarak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart’ta 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Dalamanlı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir, tedavisinin sürdüğü GATA’da şehit düştü. 

Bugün sabah saatlerinde havayoluyla Dalaman Havaalanı’na getirilen şehit Uzman Çavuş Fuat Demir’in naaşı, uzun bir araç konvoyunun eşliğinde baba ocağı olan Dalaman ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Gürleyik Mahallesine ulaştı. Son kez geldiği evinde helallik alınan şehit için, okuduğu Gürleyik İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. 

Zeytin ağacı altında tören düzenlendi 

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş için özellikle bir zeytin ağacı gölgesinin tercih edildiği törene; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Vali Esengül Civelek, Muğla milletvekilleri Nihat Öztürk, Mehmet Erdoğan ve Akın Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Osman Gürün, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı. 

Bakan Özhaseki, tören boyunca şehidin Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan babası Enver Demir'in elini bir an olsun bile bırakmadı. Törene katılan vatandaş, şehidin naaşına zeytin dalları bıraktı. Demir ailesinin 3 çocuğundan birisi olan şehit, Muğla’nın yanı sıra Aydın ve Denizli’den gelen binlerce kişi tarafından Gürleyik Mahalle Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 

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