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İsyan etti! 'Doğmamış bebeğime...'

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İsyan etti! 'Doğmamış bebeğime...'
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in aracıyla seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı'dan geldi.
İsyan etti! 'Doğmamış bebeğime...' İsyan etti! 'Doğmamış bebeğime...' İsyan etti! 'Doğmamış bebeğime...'

Caner Erkin'in aracıyla seyir halindeyken ticari taksiye çarpıp kaçtığı iddia edildi. 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlanan taksi şoförü olayı anlatırken, Caner Erkin'in çarpıp kaçtığını, polis çağırdığını ama Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın üzerine yürüyüp ağır hakaretler ettiğini öne sürmüştü.

Şükran Ovalı olayla ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yaşananları şu şekilde dile getirdi:

"Okuduklarıma, duyduklarıma, inanamıyorum. Atılan iftiradan çok, doğmamış bebeğime beddua eden vicdansız insanların olduğunu görmek acıttı canımı! Dünkü olayda şanslıyım ki yoldan geçen Yeliz Eker beni görüp durdu ve olayı onlar beraber 3 kişi daha gördü. Ve söylenenlerin iftira olduğuna şahit. Duran arabaya çarpan karşı taraftır. Caner'in "Abi plakayı aldın, istediğin yere git, eşim hamile, hasta, yol ver" demesine rağmen arabanın önünü kesen karşı taraftır. Kendisine asla küfür veya hakaret etmememize rağmen bizi tehdit eden yine karşı taraftır. Koruma olduğunu iddia ettiği kişiler ise olaya şahit olan insanlardır. Biz hatalı olduğumuz bir durumdan kaçacak insanlar değiliz. Ama buna inanıp bana beddua eden o vicdansızları Allah'a havale ediyorum... Bu mutlu haberi verme özgürlüğümün elimden alınmasını insanların takdirine bırakıyorum"

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