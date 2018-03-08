Fed, Bej Kitap raporunu yayımladı

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Mart 2018 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk iki ayında ülke genelinde büyümeyi sürdürdü.

Raporda, "Ekonomik aktiviteler, ocak ve şubatta Fed'in 12 bölgesinde sınırlı veya ılımlı hızda genişledi." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, tüketici harcamalarının karışık bir tablo çizdiği kaydedilen raporda, otomobil talebinde düşüş yaşanırken, otomobil harici perakende satışların yükseldiğine işaret edildi. Turizm ve imalat sektöründeki büyümenin güçlenmesine karşın tarım sektöründe yatay bir seyir izlendiği de rapora yansıdı.

FİYATLAR VE ENFLASYON ARTTI

Fed raporunda, istihdamın, ocak ayında yayınlanan bir önceki sayısına kıyasla ılımlı düzeyde arttığına işaret edilirken, ücret artışının tüm bölgelerde hızlandığı ifade edildi.

"Fiyatlar tüm bölgelerde arttı, birçok bölge raporlarında ılımlı enflasyona işaret etti" değerlendirmesi, Bej Kitap'taki en dikkat çeken bölümlerden biri oldu.

Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

FOMC'nin bu yılki ikinci toplantısı 20-21 Mart'ta Washington’da düzenlenecek. Piyasalar, Fed'in bu toplantıda faiz artırmasına yüzde 85-90 ihtimal veriyor.